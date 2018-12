Čaka ga kazen: petardo vrgel pod avtomobil z voznico

KRANJ – Policisti so v petek obravnavali dve prijavi kršitev s pirotehniko.



Na Jesenicah naj bi skupina otrok petarde metala na Cesti Cirila Tavčarja, v Volči pa je starejši otrok petardo vrgel pod osebni avtomobil voznice, ki se je peljala po cesti.



Policisti so z zbiranjem obvestil že pridobili podatke o domnevnem kršitelju in vodijo postopek, poroča PU Kranj.



Kot še dodaja Bojan Kos je uporaba pirotehnike določena takole: »Uporaba samo določene pirotehnike je dovoljena šele v času od 26. decembra do 1 . januarja, a še to ne povsod. Dovoljeni so torej izdelki, ki predstavljajo zelo majhno nevarnost in povzročajo zanemarljivo raven hrupa. Policisti sicer pozivamo, da se teh stvari sploh ne bi uporabljalo, če pa si jim posamezniki že ne morejo odreči, naj ji uporabljajo varno in po navodilih, mlajši pa skupaj z odraslimi. Izberite kraj, kjer ne boste motili drugih.«