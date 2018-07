Boštjanova zadnja fura je bila prevoz viagre

LJUBLJANA – Natanko štiri leta so minila od izginotja kočevskega voznika tovornjaka Boštjana Malnarja. Za njim so se izgubile vse sledi, in sicer potem ko se je 7. julija 2014 zvečer ustavil na italijanskem avtocestnem počivališču Fiano Romano, od koder je bilo le še 40 minut vožnje do cilja. Iz Slovenije je takrat v Italijo s tovornjakom peljal generično viagro slovenskega proizvajalca v ampulah in več palet mleka. Po njegovem izginotju so v bližini Neaplja našli prikolico, ki jo je s tovornjakom znamke Scania vozil pogrešani. Policisti so pozneje na povsem drugem koncu neapeljskega predmestja, v kraju Nola, našli njegov zažgani tovornjak. Zadnji, ki je ...