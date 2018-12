KOPER – Ob 10. uri je bila policija obveščena, da so na Muzejskem trgu na pošti našli sumljiv paket. Paket je brez naslovnika in pošiljatelja.



Gasilci in policisti so kraj zavarovali. Na kraj prihajajo bombologi iz Specialne enote Generalne policiske uprave, so sporočili s PU Koper.



Uprava za zaščito in reševanje poroča, da so na Muzejskem trgu zaposleni prejeli zaboj z biomedicinskim odpadkom. Posredujejo gasili GB Koper in podjetje za odstranjevanje nevarnih odpadkov Saubermacher.