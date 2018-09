Blejski policisti prosijo za pomoč: iščejo osumljenki drzne tatvine

BLED – Blejski policisti obravnavajo prijavo drzne tatvine. Osumljeni sta dve osebi, ki sta danes okoli 11.20 na sprehajalni poti ob Blejskem jezeru ukradli nahrbtnik. Pri tem ni bil nihče poškodovan.



Po prvih podatkih je ena osumljenka običajne rasti in ima z rjavo rdeče lase, ki so speti v čop. Oblečena je bila v roza vetrovko, belo majico, sive hlače in obuta v športne copate. Druga osumljenka pa je izrazito vitka in ima v čop spete rjave lase. Oblečeno je imela daljšo svetlo majico in sive džins hlače. Obe sta nosili temnejšo torbico.



Policija prosi za koristne informacije o teh dveh osebah oziroma priče tatvine, naj podatke sporočijo na interventno številko 113 ali anonimni telefon 080 1200.