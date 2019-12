Včeraj nekaj po 23. uri je zagorelo vozilo znamke BMW na Tržaški cesti v Ljubljani.



Posredovali so gasilci, ki so požar pogasili, in policisti, ki so kraj zavarovali.



V dogodku ni bil nihče poškodovan. Poleg vozila, ki je zagorelo, sta bili poškodovani še vozili znamke Renault in Citroen.



Vzrok požara še ni znan. Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil, o vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno okrožno državno tožilstvo, poroča PU Ljubljana.