Avtocesta zaprta zaradi prašičev

Tovornjak se je prevrnil, tovor razsul. FOTOGRAFIJI: Pgd Slovenska Bistrica

SLOVENSKA BISTRICA – Včeraj zjutraj so se tisti, ki so se v službo vozili od Maribora proti Ljubljani, pošteno načakali. Zaradi prometne nesreče, ki se je pripetila že ob pol tretji jutranji uri, je bila štajerska avtocesta pri Slovenski Bistrici zaprta kar sedem ur. Nesrečo je povzročil 60-letni poljski državljan, ki je s tovornjakom s priklopnikom, v katerem so bile naložene zamrznjene svinjske polovice, na izvozu za Slovensko Bistrico zaradi nepravilne strani vožnje zapeljal s ceste in se prevrnil.Voznik je ostal ukleščen v kabini, od koder so ga morali s tehničnim posegom rešiti prostovoljni gasilci iz Slovenske Bistrice. K sreči je dobil le lažje telesne poškodbe, reševalci so ga odpeljali na zdravljenje v mariborski klinični center, policisti pa mu bodo izrekli globo.Nekaj ur pozneje, okrog 6.45, se je prometna nesreča pripetila tudi na Koroškem. V križišču v Kotljah sta trčili osebno in kombinirano vozilo, eden od udeležencev se je poškodoval, poleg reševalcev nujne medicinske pomoči so posredovali tudi gasilci PGD Slovenj Gradec in KGZ Ravne na Koroškem. Slednji so na vozilih odklopili akumulatorja, cesto posuli z vpojnim sredstvom in pomagali policistom.V jarku je končal voznik kombija, ki je vozil po gorenjski avtocesti od Šentvida proti Brdu. Ker ni vozil po sredini prometnega pasu, je zapeljal desno na kovinsko varnostno ograjo in se prevrnil. Voznik in sopotnik sta se v nesreči lažje ranila, nastalo pa je za približno 15.000 evrov škode. Policisti so vozniku izrekli globo. S ceste je zapeljal tudi voznica na cesti med Otočcem in Strugo.Avto se je nato še prevrnil na streho, ali se je voznica ranila, pa na upravi za zaščito in reševanje niso poročali. Avto so nazaj na kolesa postavili novomeški gasilci. Podobna nezgoda se je pripetila tudi na ljubljanski obvoznici od Šiške proti razcepu Kozarje. Tukaj je s ceste zapeljal voznik avtodoma, on in sopotnik pa sta se ranila.