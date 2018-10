NOVO MESTO – Ob 6.47 so se na Ljubljanski cesti v Novem mestu zaletela tri osebna vozila. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj nesreče, preprečili iztekanje motornih tekočin in odklopili akumulatorje.



Iz vozila, ki se je zaletelo v stanovanjsko hišo, so s tehničnim posegom rešili voznika in počistili cestišče. Ena oseba se je poškodovala in so jo reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto odpeljali v SB Novo mesto, poroča uprava za zaščito in reševanje.