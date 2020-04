Avto našli s sonarjem, ko so ga potegnili na kopno, je bilo v njem truplo Alana (36) (FOTO)

Zahtevno reševanje

Take intervencije so psihično obremenjujoče, a so del službe.

V četrtek okoli 14. ure so koprski poklicni gasilci po dobro uro dolgi intervenciji iz morja ob potniškem terminalu Luke Koper potegnili osebni avtomobil clio, s katerim se je 30. marca neznano kam odpeljal 36-letni Koprčan. V vozilu je bilo truplo, policija je potrdila, da gre za pogrešanega, izginotje so prijavili njegovi svojci. Pogrešanega so sicer iskali v več akcijah, za njegove bližnje pa se je tako razblinilo upanje, da se bo njihov Alan, ki je do 23. januarja delal kot poštar na centralni pošti v Kopru, vrnil domov živ in zdrav. Vzrok smrti bo pokazala sanitarna obdukcija, videonadzorni sistem koprske marine pa naj bi posnel, da je nesrečni Alan zapeljal v morje na dan izginotja.Vozilo so v morju našli sodelavci zasebnega podjetja Sirio iz Kopra, ki se med drugim ukvarja z navtiko, s pomočjo večsnopnega sonarja, globinomera, opravljajo meritve plovnih poti. O vozilu so obvestili upravo za pomorstvo, ta policiste, gasilci pa so akcijo začeli okoli 13. ure. Vodja gasilske intervencijeje povedal, da je šlo za zahtevno reševanje in da so bili opozorjeni, da bi bilo lahko v vozilu truplo. »Po predhodnem potapljaškem ogledu smo v potopljeno vozilo namestili balone za dvigovanje, avtomobil smo navezali na verige in ga z dvigalom na gasilskem vozilu spustili na obalo. Zaradi muljastega dna je bila voda kalna, vidljivost zelo slaba, videli smo nekaj centimetrov okoli sebe. Natančen podatek o tem, da je vozilo šest metrov od obale, na globini osmih metrov, je bil za nas zato ključnega pomena,« je dejal Ventin.Na streho obrnjeno vozilo so iz vode reševali trije potapljači, poleg Ventina šein, na obalo pa so ga postavili trije gasilci na kopnem. »Ko je bil avtomobil delno dvignjen, smo v njem opazili truplo. Take intervencije so psihično obremenjujoče,« nam je še povedal Ventin, a so del njihove službe. »Bistveno je, da gasilci delujemo ekipno, zato se lahko o vsem pogovorimo. V oporo in pomoč so nam tudi vsakodnevna izobraževanja ter vedenje, da ne glede na to, kako se reševanja končajo, vemo, da smo naredili čisto vse, kar smo zmogli in česar smo naučeni,« je dodal.