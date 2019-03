Avto na strehi, voznika nikjer

Trk v Trnju

DOMŽALE – Včeraj ob 2.45 je na na avtocesti pri Domžalah 45-letni voznik zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo trčil v delovno zaporo ceste. V trku se je lažje ranil 24-letni sopotnik, z reševalnim vozilom so ga odpeljali v UKC Ljubljana. Voznik, ki je napihal 0,77 promila, je na prometni infrastrukturi (stožci, prikolica za označitev zapore) naredil za nekaj tisoč evrov škode. Vozniku so odvzeli vozniško, mu prepovedali nadaljnjo vožnjo in izdali plačilni nalog. Sodnik ga še čaka.Na Tržaški cesti v Mariboru se je v soboto ob 23.15 voznik z osebnim avtom zaletel v drog javne razsvetljave. Gasilci GB Maribor so odklopili akumulator in z vpojnim sredstvom posuli iztekle tekočine.Na Seidlovi cesti v Novem mestu je ob 21.07 voznik zapeljal s ceste in trčil v drevo. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator in pomagali ponesrečencu do prihoda reševalcev, ti so ga oskrbeli in odpeljali v bolnišnico.Ob 18.02 je na cesti Lipovci–Dokležovje mimoidoči naletel na na streho obrnjeno zapuščeno osebno vozilo. Posredovali so gasilci PGD Murska Sobota, da so osvetljevali kraj dogodka, odklopili akumulator, posuli cestišče z absorpcijskimi sredstvi ter ponudili pomoč policiji pri usmerjanju prometa.V naselju Vičanci je ob 10.48 padel kolesar. Ormoški reševalci so ga oskrbeli in prepeljali v ptujsko bolnišnico.Na dolenjski avtocesti, od Grosuplja proti Višnji Gori, je ob 6.13 zaneslo osebno vozilo in ga prevrnilo na streho. Posredovali so gasilci PGD Grosuplje in GB Ljubljana, zavarovali kraj dogodka, postavili vozilo na streho, odklopili akumulator, posuli razlite motorne tekočine z absorbentom ter očistili cestišče razbitin. Dva ranjenca so reševalci odpeljali v UKC.Idrijski gasilci so v petek ob 20.56 v Idriji ponudili pomoč pri reševanju motorista, udeleženega v prometni nesreči.Ob 19.15 so se v trčenju dveh osebnih avtov na cesti Turnišče–Črenšovci, v križišču za Trnje, 3 udeleženci ranili (voznik, voznica in sopotnica). Gasilci Lendava IGE so ponudili pomoč ranjencem do prihoda reševalcev, na vozilih odklopili akumulatorja, osvetljevali kraj dogodka in posuli cestišče v vpojnimi sredstvi. Reševalci iz Lendave in Murske Sobote so 3 ranjence odpeljali v soboško bolnišnico. Na avtih je za 15.000 evrov škode.Na Zaloški cesti v Novem mestu je ob 19.06 voznik z osebnim avtom zapeljal s ceste, trčil v drog javne razsvetljave in se prevrnil pod cesto v gozd. Gasilci GRC Novo mesto zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator in vozilo postavili na kolesa. Reševalci so huje ranjenega voznika oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Dežurni delavec podjetja, ki skrbi za javno razsvetljavo, je poskrbel za zaščito in odstranitev poškodovanega droga javne razsvetljave.Na dolenjski avtocesti med priključkom Trebnje zahod in Trebnje vzhod sta ob 15.10 trčili osebni vozili. Gasilci PGD Trebnje so zavarovali kraj dogodka in odklopili akumulatorja. Za ranjenca so poskrbeli trebanjski reševalci, Darsovi delavci pa so očistili cesto.Policiste so okoli 9.15 obvestili o prometni nesreči na Slovenčevi cesti v Ljubljani. Kot so ugotovili, se je 85-letna ženska gibala po parkirišču od poslovnega objekta na Slovenčevi ulici proti vozišču Mašera Spasića ulice, tam je nepravilno prečkala vozišče. Zadel jo je 26-letni voznik tovornega vozila. Hudo ranjeno so odpeljali v UKC.Zaradi storitev hujših prekrškov v cestnem prometu so v 48 urah 21 voznikom zasegli vozila, zaradi vožnje pod vplivom alkohola pa pridržali 3 voznike (Ljubljana, Kranj in Murska Sobota).