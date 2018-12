RADOVLJICA – Ob 7.03 uri je na cesti Lesce - Bled osebno vozilo zletelo s ceste in se zagozdilo med drevesa. Voznica je ostala ukleščena v vozilu.



Gasilci PGD Bled in GARS Jesenice so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator, s tehničnim posegom rešili poškodovano osebo iz vozila in vozilo postavili na cestišče, poroča uprava za zaščito in reševanje.