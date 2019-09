Starši malega Krisa: Vsi ste junaki

KOPER – V soboto dopoldne smo spet obiskali Krisa Zudicha, ki je v petek po treh tednih zaključil rehabilitacijo v Stari Gori in se z mamo vrnil domov. Očka in mama malega Krisa, ki je v soboto dopolnil dvajseti mesec življenja, Matteo Zudich in Ana Jerak, skupaj s sinom živita dneve, ki jih nikdar nista poznala.