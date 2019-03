Albanec mejnemu policistu ponudil 50 evrov

FOTO: Ljubo Vukelič

Simbolična fotografija. FOTO: S. N.

JELŠANE – Iz PU Koper poročajo, da je na mejni prehod Jelšane v petek ob 23. uri prišel 29-letni državljan Albanije, in sicer kot sopotnik v kombiju.Policisti so ugotovili, da ima pretečeno bivalno dovoljenje Italije. Med postopkom je Albanec pristopil k policistu in mu v roke ponudil bankovec za 50 evrov.Policisti so pri državljanu Albanije nato opravili varnostni pregled. Pri njem so našli ponarejeno vozniško dovoljenje Albanije, hkrati pa so prejeli tudi odgovor po mednarodnem preverjanju, da nima urejenega statusa v Italiji.Vozniško dovoljenje in bankovec so mu zasegli in mu odvzeli prostost. V soboto je bil z ovadbo zaradi dajanja podkupnine in ponarejanja listin priveden k preiskovalnemu sodniku na zaslišanje.