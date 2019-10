60.000 kamenčkov lepili pet mesecev

V rudniku Sitarjevec v Litiji so kopali svinčevo in živosrebrno rudo, nekaj pa tudi cinkove, bakrove, železove in baritne.

Treba je bilo biti potrpežljiv. FOTO: Andrej Hostnik

600 ur je za izdelavo mozaika potrebovalo 13 umetnikov.

Pripravljeni mozaični kamenčki iz das mase FOTO: Andrej Hostnik

LITIJA – V starem rudarskem kraju, kjer je do leta 1965 deloval rudnik Sitarjevec, se je Društvo litijski likovni atelje Lila obrnilo drugam v zgodovino. Udobni betonski viadukti čez reke in doline se nam danes zdijo samoumevni, a včasih ni bilo tako. Da si prišel čez reko, si moral na brod. Sava pa je bila na območju Slovenije vse do 20. stoletja izjemno pomembna vodna pot, Litija pa eno najpomembnejših pristaniških mest na reki, kjer so pretovarjali vreče in zaboje blaga z ene strani na drugo. Stari viri pravijo, da je leta 1813 v Litiji na šestih brodarskih postajah vsak dan pristalo kar 20 ladij. Zato so imeli barvarji, tesarji, kovači, furmani, gostilničarji, vrvarji in seveda kmetje polne roke dela.Letos so likovniki društva pripravili že tretjo slikarsko pot na temo brodarjev. Nato se je nekdanji predsednici in slikarkiutrnilo: »Zakaj pa ne bi izdelali velikega mozaika brodarjev za našo Litijo.« Člani so se malo spogledali in takoj je bilo jasno, da jih čaka delo.Kot nam je povedal slikar, so najprej izdelali tri krat dva metra veliko nosilno ploščo, na katero so lepili kamenčke. A še prej je bilo treba ustvariti osnovno risbo, to je izdelala slikarka in podjetnica, pomagala ji jeUpodobili sta skoraj mitološkega, pravljičnega brodarja s klobukom, mogočnimi brki in vihrajočim ogrinjalom, kako stoječ na čolnu prevaža mladoporočenca z doto v vrečah. Valovi so kot kodri, čoln pa ročno stesan, tako kot so jih izdelovali nekoč. Mogočni lik brodnika namiguje, kako pomemben poklic je to bil, in ne nazadnje, kakšno moč so imeli. »Najprej smo podobo brodarja skicirali na manjši list, nato pa vse skupaj prenesli na dejansko velikost mozaika,« razloži Hostnik.Poleg upodobitve brodnika so v gornjem desnem kotu tri vile, ki držijo v roki vaško situlo, prejo in rudniško svetilko. »Prva naj bi pomenila preteklost in danes turizem, predica in svetilka pa tradicijo v kraju,« pove Ocepkova.Mozaik so začeli izdelovati maja. Po premisleku in poskusih na manjši tabli so se odločili za das maso in iz nje najprej izdelali barvne kamenčke, nato pa jih nalepili na podlago. Zanimivo, začeli so z osrednjim likom mladoporočenca, ki sedita v čolnu. Nato je bila na vrsti vaška situla in za njo omenjene tri gracije.Mozaik je ustvarjalo 13 članov društva polnih pet mesecev. Hostnik je poudaril, da so v tem času izdelali in prilepili kar 60.000 kamenčkov, za kar so porabili 600 ur. Mozaik je dobil prostor v avli občine Litija, kjer je že danes, a še skrbno zakrit s črno folijo. Slavnostno ga bodo odkrili 14. oktobra ob 18. uri.Umetniki društva Lila imajo prostore pod odrom gledališča Kulturnega centra Litija. Otroška likovna sekcija Cici in Mala Lila je zelo živa, saj šolarji množično prihajajo v pododrje risat in slikat. A prostor ima eno veliko pomanjkljivost, nima veceja! Bilo je kar več obljub in zrisanih projektov, kako bi to uredili, pa do danes nič.