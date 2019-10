NOVA GORICA – V noči na torek so policiste OKC PU Nova Gorica obvestili, da so v Novi Gorici lažje poškodovali 18-letnega državljana Italije (poškodba glave). V šempetrski bolnišnici mu je bila nudena pomoč.



Ugotovljeno je bilo, da se je nad italijanskim državljanom fizično znesel 30-letnik moški. Policisti so mu zaradi kršitve predpisov s področja javnega reda in miru izdali plačilni nalog, so sporočili iz PU Nova Gorica.