22-letnik umrl, ker sta osumljenca dirkala?

Tretji postavljeni izvedenec bo moral med drugim odgovoriti na vprašanje, s kolikšno hitrostjo sta v času nesreče vozila obtoženca.

LJUBLJANA – Pred natanko enim tednom so minila že štiri leta od tragedije na Viru pri Domžalah, kjer je v prometni nesreči umrl 22-letni. Kot vse kaže, bosta morala domnevna povzročitelja nesreče, 27-letni kosovski državljanin leto mlajši, še kar dolgo čakati na sodbo.Tričlanski sodni senat, ki mu predseduje ljubljanska okrožna sodnica, namreč še vedno čaka na izvedeniško mnenje že tretjega postavljenega izvedenca cestnoprometne stroke, med drugim v zvezi s tem, s koliko kilometri na uro sta takrat obtožena dirjala skozi naselje. Obema tožilstvo očita storitev kaznivega dejanja nevarne vožnje, saj naj bi v soboto, 13. septembra 2014, okoli 15.38 vsak s svojim audijem dirjala po Papirniški ulici od Bukovčeve ulice proti Količevemu in vozila vštric.Menda naj bi med seboj tekmovala, kateri bo hitrejši. V bližini trgovine Tuš, v križišču s Tolstojevo ulico, pa je ravno takrat s parkirišča nasproti trgovine na prednostno Papirniško cesto s hondo pripeljal Latas, v katerega je, ko je že bil na pasu, po katerem je iz nasprotne smeri drvel Destani, ta silovito trčil. Hondo je nato odbilo levo, kjer je zadela cestni hidrant, prometni znak in betonsko ograjo. Latasovo vozilo se še ni ustavilo, po trčenju v ograjo ga je odbilo, dvignilo v zrak in zadelo je zadnji del Destanijevega avtomobila. Ademiju se je z audijem A4 trčenju z Latasom sicer uspelo izogniti, a je na koncu pristal v ograji stanovanjske hiše. Latas pa je padel iz vozila in se tako hudo poškodoval, da je umrl na kraju nesreče.Kar se tiče ocenjene hitrosti takratne vožnje obeh obtožencev, ki sicer ves čas trdita, da nista divjala in tekmovala med seboj, sta si dva izvedenca, dr.in dr., povsem neenotna. Po mnenju prvega obtožena takrat nista mogla voziti vzporedno, saj naj bi Destani pred trkom vozil s hitrostjo od 130 do 150 kilometrov na uro, Ademi pa od 100 do 120 na uro. Temu je Kopač nasprotoval. »Oba sta pred trkom vozila s hitrostjo okoli 165 kilometrov na uro,« je bil tako jasen Kopač. In zdaj bo o vsem tem moral svoje reči še Špehar, s katerim pa obramba, kot je bilo mogoče včeraj slišati na sodišču, ni zadovoljna. Dvomi namreč o njegovi strokovnosti. Zato je predlagala postavitev kakšnega drugega izvedenca, ker sta dosedanja dva profesorja in bi bilo tako težko pričakovati, da bo Špehar zdaj »presegel njuno strokovno znanje«. Sodnica predlogu obrambe ni ugodila, saj, kot je pojasnila, nima tehtnih razlogov za njegovo razrešitev.