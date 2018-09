Najstnik povzročil nesrečo, k zdravniku ga je odpeljala mama

SLOVENSKE KONJICE – V četrtek okoli 14.20 so policisti PU Maribor obravnavali prometno nesrečo, v kateri je bil poškodovan 15-letni mopedist.



Vozil je iz smeri Oplotnice proti Slovenskim Konjicam in v naselju Malahorna zaradi prekratke varnostne razdalje s prednjim delom vozila trčil v zadnji del osebnega avtomobila, s katerim je 53-letni voznik zavijal levo. V prometni nesreči se je mladoletni voznik mopeda hudo poškodoval.



Kot so pojasnili pri policiji, ga je s kraja nesreče njegova mama odpeljala v ZD Slovenske Konjice, od koder so ga z reševalnim vozilom prepeljali v celjsko bolnišnico.



Njegov 16-letni sopotnik na mopedu in voznik osebnega avtomobila se v nesreči nista poškodovala.



Policisti so ugotovili, da je mladoletnik poleg vožnje na prekratki varnostni razdalji kršil tudi druge cestnoprometne predpise. Do zdaj namreč še ni opravil vozniškega izpita kategorije AM, poleg tega pa je, čeprav še ni dopolnil 16 let, na mopedu vozil potnika. Vozilo je uporabljal brez vednosti matere, ki je lastnica vozila. Policisti bodo podali obdolžilni predlog pristojnemu sodišču.