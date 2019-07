DOBRUŠKA VAS – Novomeški prometniki so v petek med nadzorom prometa v Dobruški vasi ustavili voznika osebnega avtomobila renault laguna.Med postopkom so ugotovili, da gre za 14-letnega voznika, ki je vozil neregistriran in nezavarovan avtomobil, na katerem sta bili nameščeni registrski tablici, ki pripadata drugima voziloma.Avtomobil so policisti zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.