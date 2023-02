Cisterna vijugala sem ter tja in to prav med poostrenim nadzorom (FOTO)

Prav med poostrenim nadzorom nad vozniki tovornjakov in avtobusov, ki je potekal te dni, in sicer v četrtek okoli 15. ure, je na OKC PU Celje poklicalo več voznikov, ki so opozorili na voznika manjše cisterne, ker je med vožnjo po avtocesti v smeri proti Mariboru močno vijugal in ogrožal sebe in preostale udeležence prometa.

Stehtali so jih 23.

Med vožnjo je večkrat trčil tudi v prometne znake oziroma obcestne smernike. »Policisti postaje prometne policije Celje so voznika ustavili na območju Pletovarja. Preizkus je pokazal, da je imel 1,16 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka ali drugače povedano dobrega 2,3 promila alkohola v krvi,« je sporočila Milena Trbulin.

Vozniku, slovenskemu državljanu, so policisti začasno odvzeli vozniško dovoljenje in ga pridržali do streznitve. Sledi obdolžilni predlog, za storjeni prekršek pa mu grozi 1200 evrov denarne kazni in 18 kazenskih točk. »Posledice neodgovorne vožnje voznika bi lahko bile dosti hujše, saj se velik del prometnih nesreč, v katerih so na avtocestah udeleženi vozniki tovornih vozil, konča s hudimi posledicami,« je dodala Trbulinova.

Tudi gorenjski policisti so v četrtek dopoldne v sodelovanju z usposobljenimi strokovnjaki za tehtanje vozil in drugimi pristojnimi organi na avtocesti poostreno nadzirali poklicne šoferje. »Ustavili in kontrolirali smo 46 voznikov tovornih vozil. Ugotovili smo 21 kršitev,« so sporočili. Izstopajoče so bile kršitve o prekoračeni hitrosti, obveznih počitkih, nepravilnem delovanju tahografa, prekoračeni največji dovoljeni masi in nepravilno pritrjenem tovoru. Ustavili in kontrolirali smo tudi sedem voznikov avtobusov in ugotovili štiri kršitve. Je pa pohvalno, da prav noben poklicni voznik ni bil pod vplivom alkohola.

Policisti v okviru mednarodne akcije Truck & Bus v tednu od 13. do 19. februarja pri voznikih tovornih vozil in avtobusov preverjajo spoštovanje cestnoprometnih pravil.

Sicer so vozniki tovornih vozil lani pri nas povzročili vsako sedmo prometno nesrečo, delež umrlih v prometnih nesrečah zaradi voznikov tovornjakov pa je devetodstoten. V nesrečah, ki so jih povzročili, je lani umrlo osem ljudi, od tega šest voznikov tovornjakov, pešec in potnik v tovornem vozilu.

Kot opozarja agencija, so lahko utrujenost voznika, neustrezno naložen tovor, neustrezne pnevmatike in neprilagojena hitrost usodna kombinacija. Obenem se danes po državi začenjajo pustovanja, zato niso odveč opozorila, da je sladek pustni čas obdobje norčij in veselja, a naj se ne konča grenko zaradi objestnosti na cesti.