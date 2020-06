Cigarete so kradli kot po tekočem traku

Policisti so med preiskavami hiš in avtomobilov zasegli več predmetov, povezanih z vlomi. FOTO: Pu Kranj

Že so jih obravnavali

Obsežno policijsko preiskavo sta predstavila Benjamin Franca in Primož Donoša. FOTO: Špela Ankele

Kaznivo dejanje so izvršili v manj kot 2 minutah.

Ta teden so kriminalisti s hišnimi preiskavami zaključili obsežno preiskavo, ki se je vrtela okoli vlomov v več bencinskih servisov in prodajaln po Sloveniji. Iz njih so kot po tekočem traku izginjale velike količine cigaret in drugi predmeti v skupni vrednosti nad 350.000 evrov.Možje v modrem so na območju Kranja, Ljubljane in Maribora prostost odvzeli sedmim osebam, pet so jih pridržali in jih s kazensko ovadbo za 28 kaznivih dejanj pripeljali na kranjsko sodišče, kjer je bil za tri odrejen pripor.»Osumljenci so bili že obravnavani za raznovrstna kazniva dejanja, večinoma s področja premoženjske kriminalitete,« je dejal, vodja gorenjskih kriminalistov. Kot je dodal, so štirje pridržani državljani Slovenije, eden je državljan Bosne in Hercegovine, vsi so brez zaposlitve. Sumijo jih, da so vlomili oziroma poskusili vlomiti v 17 bencinskih servisov in prodajaln od lanskega novembra do letošnjega junija.»Iz objektov so odtujili več kot 50.000 škatlic cigaret v vrednosti nad 150.000 evrov, v nekaterih primerih pa tudi orodje, denar, v enem primeru vozilo ter druge predmete. Cigarete so bile namenjene nadaljnji preprodaji,« so na novinarski konferenci pojasnili policisti.Kriminalna skupina je bila po Donoševih besedah na vlome dobro pripravljena, saj so vsakega podrobno načrtovali, onesposabljali so varnostne naprave, obračali varnostne kamere, pomagali pa so si tudi s purpenom, da so zadušili zvok ob sprožitvi alarmne naprave.Za seboj so zakrivali sledi, je dejal vodja gorenjskih kriminalistov in dodal, da je skupina vlamljala zelo hitro. Kaznivo dejanje so v povprečju izvršili v manj kot dveh minutah, na kraj dogodka pa so se praviloma pripeljali z odtujenimi in starejšimi vozili, ki so jih kupili za izvrševanje kaznivih dejanj. Nanje so po podatkih policije nameščali ukradene registrske tablice. Osumljenci, stari od 35 do 41 let, so vlamljali tudi v bencinske servise v središčih mest, najbolj aktivni pa so bili po podatkih policije ravno med epidemijo.Policisti tokrat niso zasegli le cigaret, ampak tudi več kot sto predmetov, za katere sumijo, da so bili pridobljeni s kaznivimi dejanji: »Med drugim nedovoljene snovi v športu, delovno orodje, opremo za prosti čas, hladno orožje in pirotehnično sredstvo.«z uprave kriminalistične policije je pojasnil, da so vlomi s tatvinami še vedno najpogostejša premoženjska dejanja. Kot je dodal, so storilci zelo mobilni in izkoriščajo tudi zastarelost nekaterih sistemov varovanja. Po njegovih besedah so večinoma mlajši, vlamljajo sami in v skupinah, nekateri so zasvojenci s prepovedanimi mamili, drugi specialni povratniki in storilci, ki se združijo z namenom vlamljanja.