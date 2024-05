Cigaret ni več, škode za 10 tisočakov

Na območju Oplotnice je bilo vlomljeno v poslovni oz. skladiščni prostor, od tam pa odtujene cigarete. Po nestrokovni oceni je z dejanjem nastala škoda v višini 10.000 evrov. Policisti o kaznivem dejanju še zbirajo obvestila, sporočajo s PU Maribor.

Zadnjih 24 ur

Mariborski operativno-komunikacijski center je sicer med 5. uro včeraj in 5. uro danes prejel 263 klicev, med temi 85 interventnih oz. takšnih, da je bilo potrebno posredovanje policije. V opisanem času so obravnavali tudi: 12 kaznivih dejanj, 19 prometnih nesreč I. kategorije, prometno nesrečo II. kategorije, vozniku je bilo zaseženo vozilo, 8 prijav kršitev javnega reda in miru, od tega 3 v zasebnem prostoru.