Cezarju spodletelo: policija preiskuje načrtovani napad na mariborski zapor

Policija preiskuje okoliščine glede načrtovanega napada na mariborski zapor, so za STA potrdili pri Generalni policijski upravi. Preiskave potekajo po tem, ko naj bi policija prestregla telefonske pogovore zapornika Dina Muzaferovića Cezarja s svojimi sodelavci, ki jim je naročil, naj razstrelijo stene zapora in mu omogočijo beg, poročajo mediji.

Dino Muzaferović Cezar naj bi po poročanju portala BiH Istraga, s pomočjo svojih sodelavcev načrtoval napad na zapor v Mariboru. Sodelavcem naj bi naročil, da z ročnim protitankovskim raketometom streljajo v zgradbo zapora, da bi lahko zbežal, medtem pa naj na varnostnike streljajo z avtomatskim orožjem.

Po informacijah Istrage naj bi Muzaferović napad organiziral s sodelavci iz Slovenije. Z njimi se je koordiniral preko telefona, ki ga je imel pri sebi v celici, za komunikacijo s člani kriminalne skupine pa naj bi uporabljal šifrirano aplikacijo za komuniciranje.

Od decembra lani zaprt

Muzaferović je zaradi suma, da je naročil umor Satka Zovka, od decembra lani zaprt v mariborskem zaporu. Nacionalni preiskovalni urad (NPU) je marca in aprila letos prejel ustno kazensko ovadbo Muzaferovićevega sodelavca, v kateri ga je močno obremenil, poroča časnik Večer. Skesanec je NPU povedal, da se je spor med osumljencem in pokojnim Zovkom vnel zaradi kraje droge in denarja. Cena za Zovkov umor pa naj bi bila med 150.000 in 170.000 evrov, še poroča Večer.

Muzaferovićev odvetnik je za POP TV potrdil, da je slovenska policija pri Muzaferoviću opravila preiskavo. Po neuradnih informacijah POP TV so sicer v teku tudi hišne preiskave v Domžalah.

Pri Generalni policijski upravi so za STA potrdili le, da v okviru predkazenskega postopka izvajajo aktivnosti v povezavi s kaznivimi dejanji.

Truplo Satka Zovka so konec novembra našli v avtomobilu na Poti za Brdom v Ljubljani. Policija pa je v zvezi z njegovim umorom pridržala več oseb in opravila več hišnih preiskav, tudi v sodelovanju s tujimi varnostnimi organi.

Preiskava zoper osumljence, ki naj bi sodelovali pri umoru Zovka, še vedno poteka. Policija naj bi še vedno iskala njegove morilce in morilsko orožje. Tožilstvo mora sicer do 7. junija zoper obtožene vložiti obtožnico, še piše Večer.