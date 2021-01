Čez viadukt za kar 70 km/h prehitro

V petek dopoldne so policisti na avtocesti obravnavali 20-letnega romunskega voznika osebnega vozila, ki je na avtocestnem viaduktu Slatina pri omejitvi hitrosti 100 km/h vozil 172 km/h. V takojšnjem postopku mu je sodnica izrekla 1200 evrov globe in stransko sankcijo devet kazenskih točk.



V soboto popoldne pa so na Bežigrajski cesti v Celju obravnavali 24-letnika, ki je pri dovoljeni hitrosti 50 km/h vozil 111 km/h. Začasno so mu odvzeli vozniško dovoljenje in mu prepovedali vožnjo. Zaradi kršitev določil zakona o pravilih cestnega prometa so na okrajno sodišče v Celje podali obdolžilni predlog. Za očitani mu prekršek je predpisana globa 1200 evrov in 18 kazenskih točk.



»Neprilagojena hitrost je na slovenskih cestah med glavnimi dejavniki prometnih nesreč, še zlasti tistih z najhujšimi posledicami. Z doslednejšim spoštovanjem omejitev hitrosti in ustrezno prilagoditvijo vožnje razmeram na cesti, bi lahko obvarovali marsikatero življenje, saj stopnja poškodb narašča sorazmerno s hitrostjo. Če bi povprečno hitrost v naseljih zmanjšali za samo 1km/h bi se število prometnih nesreč zmanjšalo za približno 4 odstotke. Znižanje povprečne hitrost za 1 km/h zunaj naselja pa bi pomenilo zmanjšanje števila nesreč zaradi hitrosti za približno 2 odstotka. Na to, da je počasneje res varneje kaže tudi podatek, da je verjetnost smrti pešca ob trku pri 50 km/h kar 85 odstotkov, pri hitrosti 30/km/h pa se verjetnost, da bo pešec zaradi trka umrl, zmanjša na manj kot 10 odstotkov,« so zapisali (nelektorirano) celjski policisti.



Zapisali so še, da je previdnost še posebej pomembna zdaj, ko se v šolske klopi vračajo najmlajši osnovnošolci, za katere je pričakovati, da bodo pri ponovnih snidenjih s sošolci razigrani in v prometu manj pozorni. »Najmlajši pešci namreč veljajo za najbolj ranljive udeležence cestnega prometa.«

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: