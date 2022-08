»Končno je sodišče potrdilo, kar sem zatrjeval vseskozi, in sicer da ne gre za poskus umora, temveč milejšo obliko kaznivega dejanja. Posledično to pomeni tudi bistveno znižanje zaporne kazni,« nam je odvetnik Samo Mirt Kavšek potrdil, da so vrhovni sodniki kazen za njegovega klienta Jožeta Šercerja, pravnomočno obsojenega za poskus umora sosede Irene Osvald, na katero je streljal s šibrovko, več kot dvakrat znižali. A zagovornik ni povsem zadovoljen, saj mu je le delno uspelo z zahtevo za varstvo zakonitosti. Po njegovih besedah sodišče ni odločilo o ključnem vprašanju, in sicer a...