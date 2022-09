Čez mejo z avtodomom, polnim migrantov

S tukajšnje policijske uprave so poročali, da so v noči na petek in v petek prijeli več vodnikov ilegalnih migrantov. Ob 23.45 so policisti pri Kubedu ustavljali kamper ford magis 84 XT češke registracije. Poleg 39-letnega voznika in 43-letne sopotnica, oba sta državljana Ukrajine, je bilo v vozilu še 24 tujcev, ki so prišli čez mejo nelegalno. »Kot predhodnico so ustavili še osebni avto škoda, v katerem sta bila državljana Ukrajine, in sicer 20-letni voznik in 18-letna sopotnica,« je sporočila Anita Leskovec, tiskovna predstavnica PU Koper.



Ob 0.34 so v Ilirski Bistrici ustavili francoski osebni avto, za volanom katerega je sedel 34-letni državljan Kosova z urejenim statusom v Franciji. »V vozilu sta bila še dva državljana Kosova, ki sta prišla v Slovenijo nelegalno, in sicer voznikova oče in mama. Tujcem so bile izrečene globe, moškega in žensko bodo vrnili na Hrvaško,« je pojasnila Leskovčeva.

Včeraj ob 9.30 so v Movražu ustavili voznika avtodoma fiat ducato levanto češke registracije, ki ga je vozil 33-letni državljan Ukrajine. V njem je bilo še 22 državljanov Irana.