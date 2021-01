Čez mejo prikorakal peš, nakar se je začela drama

Na mejnem prehodu Podgorje so v ponedeljek obravnavali 36-letnega Romuna, ki je obšel zapornico in peš nadaljeval proti Hrvaški. Na opozorilo policista se je Romun postavil v napadalni položaj, policista je zmerjal in ga pljunil. Policist je bil prisiljen uporabiti fizično silo ter sredstva za vezanje in vklepanje, so sporočili s policije.



Tujca je nato pregledal zdravnik in zanj odredil prisilno hospitalizacijo, so danes sporočili iz PU Koper. Kot so še navedli, ga bodo kazensko ovadili zaradi preprečitve uradnega dejanja uradni osebi.