Četverica ukradla vozilo, vlomila in si prilastila 8400 metrov kablov

Štirje moški, stari 28, 34, 36 in 44 let, dva doma z območja Škocjana, eden z območja Semiča in eden z območja Kočevja, so 4. maja 2021, v Šentjurju, z dvorišča podjetja ukradli poltovorno vozilo ter se odpeljali do podjetja z elektro materialom v centru Šentjurja in skozi okno vlomili v skladišče, si odprli vhodna vrata skladišča in ukradli več lesenih kolutov z okoli 8.400 metri električnih kablov. Le te so z ukradenim vozilom odpeljali na območje Sevnice.



Na podlagi GPS sistema v vozilu so naslednje jutro v podjetju, čigar last je vozilo zaznali, da je vozilo parkirano na območju Sevnice. S preiskovalnimi dejanji je policija ugotovila, da so storilci ukradene kolute s kabli razložili na gozdni poti v naselju Drušče, vozilo pa parkirali na železniški postaji na območju Sevnice. Del kablov so na kraju sežgali, ostale pa skrili. V naslednjih dneh je policija pokrivala območje in osumljene prijela, ko so se ponovno vrnili na kraj ter jih pridržali.



Šentjurski policisti bodo osumljene kazensko ovadili. Trije so bili v preteklosti že obravnavani in pravnomočno obsojeni zaradi tatvin, velikih tatvin, ropa in preprečitve uradnega dejanja uradni osebi, so sporočili s PU Celje.

