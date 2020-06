Danes ob 5.54 sta na cesti Novo mesto–Metlika pri Gornji Težki Vodi (občina Novo mesto) trčili osebno in tovorno vozilo. V nesreči se je poškodovala ena oseba. Reševalci NMP Novo mesto so jo pregledali na kraju nesreče. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj dogodka in odklopili akumulator na osebnem vozilu.



V času trajanja intervencije je bila cesta zaprta za promet, poroča uprava za zaščito in reševanje.