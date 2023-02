Cesto zaprli: blizu pokopališča našli truplo

Danes ob 8.42 je bilo na Vranskem v bližini pokopališča najdeno truplo. Gasilci PGE Celje so pregledali okolico, zavarovali kraj dogodka, s pomočjo dvigala in vrvne tehnike dvignili truplo iz potoka in ga predali policiji.

V času intervencije je bila popolnoma zaprta lokalna cesta, poroča uprava za zaščito in reševanje.

S Policijske uprave Celje so nam odgovorili, da prve ugotovitve ne kažejo na nasilno smrt.