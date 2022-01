Ceste vzele mlado življenje: hitrost usodna za 23-letnega voznika

Na cesti med Hotičem in Litijo se je nekaj po 12. uri zgodila prometna nesreča, v kateri je umrl 23-letni voznik osebnega vozila. Po do sedaj znanih podatkih je do prometne nesreče prišlo zaradi neprilagojene hitrosti, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Voznik, ki je vozil v smeri Litije, je pri Zgornjem Logu zaradi neprilagojene hitrosti zapeljal desno in trčil v robnik, nato pa še v odbojno ograjo. Po trčenju je vozilo odbilo nazaj na vozišče, kjer je na nasprotni strani ceste ponovno trčilo v odbojno ograjo, nato pa na nasprotni strani ceste v kombi voznika, ki je pravilno vozil v smeri Hotiča, ter nato še v podporni zid železniške proge.

23-letnik se je v nesreči tako hudo poškodoval, da je na kraju nesreče umrl. Udeleženi 38-letni voznik kombija je bil lažje poškodovan. Policisti so opravili ogled, o vseh ugotovitvah in okoliščinah nesreče pa bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.