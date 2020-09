Ne razumejo, da mladega kaplana Matilda Josipa (35) ni več

Veliko Sevničanov se je včeraj pogovarjalo o toči, ki je oklestila del občine, številni pa so se spominjali 35-letnega kaplana Matilda Josipa Domića. Radi so ga imeli. Kar ne morejo razumeti, da ga ne bo več med njimi, da je tragično sklenil svojo življenjsko pot v prometni nesreči na Madžarskem. V petek se je z avtom zaletel v delovni stroj in bil pri priči mrtev, vedo povedati.»V petek zvečer smo bili obveščeni o smrti našega brata,« nam pove župnik Jože Brečko, dušni pastir iz Sevnice, kjer je zadnji dve leti služboval Matild. Tod so ga cenili in spoštovali. »Dobro sva se razumela,« poudari sevniški župnik. ...