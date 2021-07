Čelno trčenje pri Turjaku, ena oseba umrla

Danes ob 8.24 sta na regionalni cesti Škofljica–Rašica za Turjakom (občina Velike Lašče) čelno trčili osebni vozili. Posredovali so gasilci PGD Ribnica in GB Ljubljana, zavarovali kraj nesreče, s tehničnim posegom iz vozila izvlekli ukleščeno osebo in ji nudili prvo pomoč z oživljanjem do prihoda reševalcev, odklopili akumulator in z vpojnim sredstvom posuli izlite motorne tekočine. Reševalci NMP Ljubljana so neuspešno oživljali eno osebo, drugo pa so oskrbeli in prepeljali v UKC Ljubljana.



Cesta Ljubljana–Kočevje je pri Turjaku popolnoma zaprta. Nastal je zastoj v obe smeri, poroča prometnoinformacijski center. Gasilci svetujejo obvoz preko Roba ali skozi Ponikve.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: