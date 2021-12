Čelno trčenje na obvoznici, cesta dlje časa zaprta

Nekaj minut pred 5. uro sta na obvoznici Pragersko v občini Slovenska Bistrica čelno trčili osebno in tovorno vozilo, poroča uprava za zaščito in reševanje. Gasilci PGD Slovenska Bistrica in Ptuj so zavarovali kraj dogodka, s tehničnim posegom rešili osebo iz vozila, odklopili akumulator in nevtralizirali iztekle motorne tekočine.

Reševalci NMP Slovenska Bistrica so poškodovano osebo prepeljali v UKC Maribor. V času intervencije je bila cesta zaprta.