Čelno trčenje: dve osebi v smrtni nevarnosti

V četrtek nekaj pred 9. uro so policijo obvestili o hudi prometni nesreči na regionalni cesti pri naselju Bukošek, v kateri so bila udeležena tri vozila.

Brežiški policisti so opravili ogled in ugotovili, da jo je povzročil 82-letni voznik osebnega avtomobila znamke Opel, ki je vozil iz smeri Župelevca proti Brežicam. Pri naselju Bukošek je začel prehitevati osebni avtomobil znamke Renualt, ki ga je vozil 71-letni voznik, takrat pa je iz nasprotne smeri pravilno pripeljala 77-letna voznica osebnega avtomobila znamke Seat. Voznik (82) je čelno trčil v njeno vozilo in avtomobil 71-letnega voznika, poroča PU Novo mesto.

Dodali so še, da sta 82-letni voznik in 77-letna voznica v nesreči utrpela posebno hude poškodbe, po podatkih iz bolnišnice sta v smrtni nevarnosti. Hudo je poškodovana tudi 76-letna potnica iz vozila 77-letne voznice. Voznik renaulta in potnik v njegovem vozilu nista bila poškodovana.

Policisti okoliščine prometne nesreče še preiskujejo.