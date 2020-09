Čelno sta trčila, s kolesarjem (66) je hudo

V ponedeljek ob 10.56 so policisti obravnavali prometno nesrečo pri Ankaranu.



Zgodila se je, ko je 66-letnik iz okolice Kopra vozil kolo od Ankarana proti Kopru in mu je 45-letni voznik osebnega avtomobila iz okolice Portoroža pripeljal z osebnim avtomobilom nasproti čez most. Ker ni upošteval prometne signalizacije, je čelno trčil v kolesarja.



Vozniku avtomobila je bil odrejen preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal 0,03 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka (približno 0,05 promila). Hitri test pa je bil pozitiven na amfetamine. Poleg tega je vozil z veljavnim ukrepom prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja.



Kazensko ga bodo ovadili zaradi kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti. Vozilo so mu zasegli.



Iz bolnišnice Izola so policijo obvestili, da je kolesar huje poškodovan.