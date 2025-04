Slovensko podjetje žrtev spletnih goljufov! Ukradli so jim kar 700.000 evrov

Policijska uprava Celje preiskuje enega najobsežnejših primerov spletne goljufije v zadnjem obdobju. Neznani storilci so s prefinjenimi metodami socialnega inženiringa in lažnim predstavljanjem prepričali odgovorno osebo celjskega podjetja, da komunicira z uslužbenci slovenske poslovne banke.

Na podlagi te zavajajoče komunikacije je oškodovanec posredoval podatke za dostop do spletnega bančnega računa podjetja, s katerega so storilci nato ukradli več kot 700.000 evrov.

Takoj na več računov v tujini

Odtujeni denar je bil skoraj takoj preusmerjen na več računov v tujini – dva v Nemčiji in enega na Švedskem. Iz teh računov so storilci nato denarna sredstva razdrobili v vrsto manjših transakcij, ki so vodile na dodatnih petnajst računov v državah, kot so Španija, Poljska, Slovaška, Belgija in Nemčija. Cilj tega manevra je bil prikriti izvor sredstev in preprečiti njihovo sledenje.

Z računa so storilci ukradli več kot 700.000 evrov. FOTO: Motortion/Getty Images/istockphoto

A zaradi hitrega ukrepanja celjskih kriminalistov v sodelovanju z banko, oškodovanim podjetjem in drugimi državnimi organi jim je uspelo slediti denarju in zavarovati večino sredstev, še preden bi bila dvignjena v gotovini. Del sredstev je bil že vrnjen podjetju.

Kriminalistična preiskava poteka intenzivno še naprej, cilj pa je izslediti neposredne storilce kaznivega dejanja goljufije.

Pozivajo k previdnosti

Iz Policijske uprave Celje opozarjajo, da zavarovanje sredstev na tujih računih še ne zagotavlja popolnega vračila ukradenega denarja. Tovrstni računi pogosto služijo kot zbirališča za denar iz različnih kaznivih dejanj po Evropi, kar pomeni, da lahko zoper posamezni račun poteka več pravnih zahtev različnih držav. Zato sredstva, ki so zavarovana, niso nujno v celoti last slovenskega oškodovanca.

Policija znova poziva podjetja in posameznike k izredni previdnosti pri spletni komunikaciji z bankami in drugimi finančnimi institucijami ter k doslednemu preverjanju identitete sogovornikov.