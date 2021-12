Celjski policisti voznika začetnika zasačili dvakrat v enem dnevu

Policisti Postaje prometne policije Celje so v petek zjutraj na avtocesti na območju Celja ustavili voznika osebnega avtomobila, ki je z vozilom vozil ves čas po levem prometnem pasu smernega vozišča avtoceste iz smeri Ljubljane proti Mariboru, čeprav je bil desni prometni pas prost.

Pri kontroli so ugotovili, da voznik na sprednjem delu vozila ni imel nameščene registrske tablice, prav tako s seboj ni imel vozniškega dovoljenja, na podlagi katerega bi lahko dokazal, da ima pravico v javnem cestnem prometu voziti motorno vozilo. Za prekršek vožnje po levem prometnem pasu avtoceste so mu izrekli globo v višini 150 evrov. Ker s seboj ni imel vozniškega dovoljenja in kar je vozil brez sprednje tablice na vozilu, so ga opozorili.

Čez nekaj ur divjal po avtocesti

Istega voznika, z istim vozilom, so policisti Postaje prometne policije Celje, nekaj pred poldnevom, na avtocesti znova zalotili pri storitvi cestno prometnega prekrška. Izven naselja Celje, iz smeri Maribora proti Ljubljani je namreč vozil s hitrostjo 203 km/h, kar pomeni, da je ob upoštevani varnostni razliki merilnika hitrosti, hitrost prekoračil za najmanj 62 km/h. Vozniku začetniku so prometni policisti prepovedali nadaljnjo vožnjo.

Za prekršek prekoračitve hitrosti je predpisana globa 1.200 evrov in 9 kazenskih točk, kar za voznika začetnika pomeni prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja. Zoper njega bo, za vse ugotovljene prekrške, podan obdolžilni predlog na Okrajno sodišče v Celju.