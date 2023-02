Celjski policisti ujeli zadeto in pijano voznico: povzročila je dve nesreči

Celjski policisti poročajo o prometni nesreči, ki se je zgodila v sredo. Zapisali so, da so včeraj popoldne, v Vojniku, obravnavali prometno nesrečo z materialno škodo, kjer je voznica osebnega vozila na makadamskem parkirišču, najprej trčila v stanovanjsko hišo in nato pri vzvratnem premiku še v sprednji del pravilno parkiranega osebnega vozila ter v železni nosilec nadstreška ob objektu.

Preizkus alkoholiziranosti je pokazal, da je imela 0,41 miligramov alkohola v litru izdihanega zraka. Hitri test na prisotnost drog pa je pokazal, da je bila voznica tudi pod vplivom konoplje in kokaina. Odrejen strokovni pregled na prepovedane droge je voznica odklonila. Zaradi opisanih prekrškov sledi zoper voznico obdolžilni predlog, grozi ji globa v višini 1.920 evrov in 26 kazenskih točk.

A to še ni vse. Policisti so pri pregledu vozila policisti ugotovili še poškodbo na levi strani vozila, ki se je ujemala s poškodbami na vozilu udeleženemu v prometni nesreči pred dvema dnevoma, ko je povzročiteljica s kraja prometne nesreče odpeljala. Do omenjene prometne nesreče je prišlo zaradi vožnje po levi strani vozišča. V tem primeru so zoper voznico uvedli hitri postopek pri prekrškovnem organu Postaje prometne policije Celje, ki bo v nadaljevanju o prekrških izdal odločbo. Voznici grozi globa v višini 620 evrov.