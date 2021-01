Celjski policisti kljub prepovedi poročajo o zlorabah

Nova ureditev, ki jo je za čas med božičnimi in novoletnimi prazniki sprejela Vlada RS predvideva tudi prepoved prodaje in uporabe pirotehnike ter prirejanja ognjemetov. Prepoved sicer ni bila pričakovana, saj so nekaj pirotehničnih izdelkov na policah še prve tedne v decembru ponujali nekateri trgovci.



Celjski policisti pa kljub prepovedi poročajo o nekaterih kršitvah. Kljub vsem opozorilom in prepovedi prodaje pirotehničnih izdelkov so v zadnjem mesecu v Celju zasegli 453 kosov pirotehnike. Kršiteljem so izrekli globe od 400 do 1200 evrov.