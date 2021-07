Celjski policisti dopoldne ujeli voznico, ki je bila pijana kot čep

V soboto v dopoldanskih urah so policisti v Šentjurju obravnavali voznico osebnega vozila, ki je imela dobra dva promila alkohola v krvi. Začasno so ji odvzeli vozniško dovoljenje, sledi obdolžilni predlog.



Na Mariborski cesti v Celju pa so so v petek v večernih urah obravnavali voznika osebnega vozila, ki je imel dobra dva promila alkohola. Vozniku so začasno odvzeli vozniško dovoljenje, sledi obdolžilni predlog.



V Šentjurju so okoli pol dveh ponoči ustavili voznika osebnega vozila z 1,2 promila alkohola. Tudi njemu so začasno odvzeli vozniško dovoljenje.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: