Celjski kriminalisti v akciji: po poplavni obnovi nezakonito pridobili okoli 3,2 milijona evrov

Celjski kriminalisti so ovadili dve fizični in eno pravno osebo, ki jih sumijo lažnega prikazovanja podatkov o škodi po poplavah leta 2023, s čimer je gospodarska družba z območja Policijske uprave Celje nezakonito pridobila okoli 3,2 milijona evrov. Prejela je namreč državno pomoč, čeprav domnevno poškodovanih strojev in opreme nikoli ni imela.

Kaznivo dejanje goljufije

Preiskava je potekala zaradi utemeljenega suma, da je oseba iz gospodarske družbe storila kaznivo dejanje goljufije. Da bi gospodarski družbi pridobila protipravno premoženjsko korist, je v vlogi pristojnemu ministrstvu podala lažne podatke, so danes sporočili s celjske policijske uprave.

Za kaznivo dejanje je zagrožena zaporna kazen od enega do osmih let.

Prikazala je namreč, da je zaradi posledic poplav avgusta 2023 na njenih strojih in opremi nastalo za več kot tri milijone evrov škode. S tem je zaposlene na ministrstvu preslepila, da so ji odobrili in izplačali državno pomoč. S stroji in opremo, za katero je pridobila državno pomoč, družba nikoli ni razpolagala. Osumljeni osebi iz gospodarske družbe je pomoč pri goljufiji nudila druga osumljena oseba, ki je izdelala lažno cenilno poročilo, v katerem je bilo prikazano, da je družbi nastala škoda na strojih in opremi v navedeni višini.

Celjski kriminalisti so zaradi tega julija na sedežih treh pravnih oseb opravili 11 hišnih in dve osebni preiskavi. Konec preteklega tedna so dve fizični in eno pravno osebo kazensko ovadili zaradi suma storitve kaznivega dejanja goljufije.

Gre za podjetje Brinečev kmečki mlin?

Po poročanju portala Necenzurirano naj bi šlo za podjetje Brinečev kmečki mlin iz Rečice ob Savinji. Da kriminalisti preiskujejo sume nepravilnosti pri izplačilu škode temu podjetju, je portal poročal že septembra lani.

Poplave so po navedbah portala podjetju uničile mlinsko proizvodnjo, zaradi česar naj bi nastalo za več kot pet milijonov evrov škode. Vendar pa naj bi imelo podjetje pred poplavami za manj kot milijon evrov premoženja, v proizvodnjo pa naj bi vložilo nekajkrat manj od zneska, ki ga je pozneje prejelo od države.