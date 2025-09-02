GOLJUFIJA

Celjski kriminalisti v akciji: po poplavni obnovi nezakonito pridobili okoli 3,2 milijona evrov

Preiskava je potekala zaradi utemeljenega suma, da je oseba iz gospodarske družbe storila kaznivo dejanje goljufije.
Fotografija: Preiskava je potekala zaradi utemeljenega suma, da je oseba iz gospodarske družbe storila kaznivo dejanje goljufije. FOTO: Leon Vidic/delo
Odpri galerijo
Preiskava je potekala zaradi utemeljenega suma, da je oseba iz gospodarske družbe storila kaznivo dejanje goljufije. FOTO: Leon Vidic/delo

M. U.
02.09.2025 ob 16:17
02.09.2025 ob 16:38
M. U.
02.09.2025 ob 16:17
02.09.2025 ob 16:38

Poslušajte

Čas branja: 1:54 min.

Celjski kriminalisti so ovadili dve fizični in eno pravno osebo, ki jih sumijo lažnega prikazovanja podatkov o škodi po poplavah leta 2023, s čimer je gospodarska družba z območja Policijske uprave Celje nezakonito pridobila okoli 3,2 milijona evrov. Prejela je namreč državno pomoč, čeprav domnevno poškodovanih strojev in opreme nikoli ni imela.

Kaznivo dejanje goljufije

Preiskava je potekala zaradi utemeljenega suma, da je oseba iz gospodarske družbe storila kaznivo dejanje goljufije. Da bi gospodarski družbi pridobila protipravno premoženjsko korist, je v vlogi pristojnemu ministrstvu podala lažne podatke, so danes sporočili s celjske policijske uprave.

Za kaznivo dejanje je zagrožena zaporna kazen od enega do osmih let.

Prikazala je namreč, da je zaradi posledic poplav avgusta 2023 na njenih strojih in opremi nastalo za več kot tri milijone evrov škode. S tem je zaposlene na ministrstvu preslepila, da so ji odobrili in izplačali državno pomoč. S stroji in opremo, za katero je pridobila državno pomoč, družba nikoli ni razpolagala. Osumljeni osebi iz gospodarske družbe je pomoč pri goljufiji nudila druga osumljena oseba, ki je izdelala lažno cenilno poročilo, v katerem je bilo prikazano, da je družbi nastala škoda na strojih in opremi v navedeni višini.

Celjski kriminalisti so zaradi tega julija na sedežih treh pravnih oseb opravili 11 hišnih in dve osebni preiskavi. Konec preteklega tedna so dve fizični in eno pravno osebo kazensko ovadili zaradi suma storitve kaznivega dejanja goljufije.

Gre za podjetje Brinečev kmečki mlin?

Po poročanju portala Necenzurirano naj bi šlo za podjetje Brinečev kmečki mlin iz Rečice ob Savinji. Da kriminalisti preiskujejo sume nepravilnosti pri izplačilu škode temu podjetju, je portal poročal že septembra lani.

Poplave so po navedbah portala podjetju uničile mlinsko proizvodnjo, zaradi česar naj bi nastalo za več kot pet milijonov evrov škode. Vendar pa naj bi imelo podjetje pred poplavami za manj kot milijon evrov premoženja, v proizvodnjo pa naj bi vložilo nekajkrat manj od zneska, ki ga je pozneje prejelo od države.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

goljufija obnova kriminalisti Celje ovadba

Priporočamo

Janšev Žan Mahnič »gentlemansko pristal«, Faila Pašić umaknila tožbo
Nepričakovano umrl Daniel Planinšec
Jasna Kuljaj razkrila resnico o Sašu Hribarju (VIDEO)
Salome ima novo! Pokazala jo je zvestim sledilcem

Predstavitvene informacije

 
Promo

Nov pripomoček za vse, ki iščejo varno alternativo

 
Promo

Ljubljana in Zagreb kot svetli evropski izjemi

 
Promo

Zakaj mladi tako množično odhajajo v tujino?

 
Promo

Prava paša za oči: tako je lahko videti tudi vaš dom

 
Promo

»Ko slišimo, da smo nekomu rešili življenje, vemo, zakaj to počnemo«

 
Promo

Diastaza rektusov: Vzroki, simptomi in možnosti zdravljenja

 
Promo Photo

Zato je jesen pravi čas za počitnice v Sredozemlju!

 
Promo

Kateri bodo najbolj zanimivi dogodki v prihodnjih dveh letih?

Komentarji:

Priporočamo

Janšev Žan Mahnič »gentlemansko pristal«, Faila Pašić umaknila tožbo
Nepričakovano umrl Daniel Planinšec
Jasna Kuljaj razkrila resnico o Sašu Hribarju (VIDEO)
Salome ima novo! Pokazala jo je zvestim sledilcem

Izbrano za vas

 
Promo

»Ko slišimo, da smo nekomu rešili življenje, vemo, zakaj to počnemo«

 
Promo

Diastaza rektusov: Vzroki, simptomi in možnosti zdravljenja

 
Promo Photo

Zato je jesen pravi čas za počitnice v Sredozemlju!

 
Promo

Kateri bodo najbolj zanimivi dogodki v prihodnjih dveh letih?

Predstavitvene informacije

 
Promo

Nov pripomoček za vse, ki iščejo varno alternativo

 
Promo

Ljubljana in Zagreb kot svetli evropski izjemi

 
Promo

Zakaj mladi tako množično odhajajo v tujino?

 
Promo

Prava paša za oči: tako je lahko videti tudi vaš dom

 
Promo

»Ko slišimo, da smo nekomu rešili življenje, vemo, zakaj to počnemo«

 
Promo

Diastaza rektusov: Vzroki, simptomi in možnosti zdravljenja

 
Promo Photo

Zato je jesen pravi čas za počitnice v Sredozemlju!

 
Promo

Kateri bodo najbolj zanimivi dogodki v prihodnjih dveh letih?

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.