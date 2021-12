Celjskemu dijaku zasegli veliko zalogo pirotehnike

Celjski policisti poročajo, da so danes celjskemu srednješolcu zasegli več kot 80 različnih pirotehničnih izdelkov. Najmočnejši od zaseženih pirotehničnih izdelkov sodijo v razred F3.

»Zoper mladoletnega kršitelja bomo na Okrajno sodišče v Celju podali obdolžilni predlog. Naj spomnimo, da je pri nas pirotehnične izdelke, katerih glavni učinek je pok, dovoljeno prodajati le med 19. in 31. decembrom, uporabljati pa od 26. decembra do vključno 1. januarja. Pri tem velja poudariti da posest in uporaba petard vseh oblik in moči, v Sloveniji ni dovoljena. Zaradi kršitev določil Zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih lahko posamezniku izrečemo globo v razponu od 400 do 1.200 € ter mu zasežemo pirotehnične izdelke, četudi niso njegova las,« so zapisali na Policijski upravi Celje.