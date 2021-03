Življenje v Dečkovem naselju v Celju se je v zadnjem letu za marsikoga spremenilo v pravo nočno moro, saj je tamkajšnji poligon z grbinami (pump-track) postal leglo mladostniškega vandalizma, ustrahovanja in tudi nasilja. Prebivalci poročajo o mladostnikih, starih od 13 do 16 let, ki mnogokrat zamaskirani izvajajo pravi teror nad prebivalci tamkajšnjih stanovanjskih blokov, prevračajo zabojnike in smetijo okolico, povzročajo materialno škodo na stanovanjih, policija jim je zasegla že veliko pirotehničnih sredstev. Kot pravijo občani, člani tolpe redno kršijo tudi policijsko uro, prav tako so ...