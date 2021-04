Celjan (49) strašil voznike na štajerki

V četrtek ob 14.42 je na številko 113 nekdo sporočil, da iz smeri Ljubljane proti Celju skozi tunele vozi voznik osebnega vozila, ki močno vijuga po vozišču, prav tako pa je trčil v zaščitno ograjo. Policijske patrulje so voznika opazile na izvozu v Arji vasi, vendar je voznik, ko je opazil policiste, z vozilom obrnil in se odpeljal nazaj po avtocesti v smeri Ljubljane.



Policisti so voznika ustavili na izvozu v Šempetru. Ugotovili so, da je kršitelj 49-letnik iz Celja. Preizkus z alkotestom je pokazal, da je imel 0,76 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka.



Policisti so vozniku zaradi storjenih prekrškov napisali obdolžilni predlog in plačilni nalog. Prav tako bodo zoper njega uvedli postopek zaradi prometne nesreče, ki jo je povzročil na območju Ljubljane.

