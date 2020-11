Čeha našli v garaži lokala, sledi izgon iz Slovenije

V četrtek zjutraj so policisti Policijske postaje za izravnalne ukrepe Nova Gorica na območju Šempetra pri Gorici imeli v

postopku tujega državljana, ki se je zadrževal oziroma prenočeval v garažnih prostorih gostinskega objekta v Šempetru pri Gorici.



Tujec se je nedostojno vedel do policistov in ni hotel izkazati svoje identitete, zato so ga policisti privedli na policijsko postajo, kjer je bilo ugotovljeno, da gre za 35–letnega državljana Češke republike, so sporočili s PU Nova Gorica.



V prostorih, kjer je tujec »na črno« prebival, so policisti našli tudi kolo, za katero se je naknadno ugotovilo, da je bilo ukradeno v drugi polovici oktobra iz pomožnega objekta oz. barake ob stanovanjski hiši v Vrtojbi.



Policisti so tujcu kolo zasegli in bodo zaradi tega podali kazensko ovadbo na Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.



Zaradi storjenih prekrškov je bil zoper tujega kršitelja podan obdolžilni predlog na pristojno okrajno sodišče, prav tako je bila zoper češkega državljana s strani sodišča izrečena stranska sankcija izgona tujca iz Republike Slovenije (po določilu 24. člena Zakona o prekrških) v sosednjo Italijo.