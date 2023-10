Čečena ujeli, ko je vozil migrante

Kar deset Rusov je v svoj avtomobil poleg sebe stlačil 29-letni Emilkhan Junusov, prav tako državljan Rusije, Čečen z dovoljenjem za bivanje v Nemčiji, ki so ga naši policisti pri nezakonitem početju zalotili konec februarja na primorski avtocesti med Vrhniko in počivališčem Lom.

S tem jih je tudi izpostavil nevarnosti, saj se je na zadnjih sedežih stiskalo devet nezakonitih migrantov, vsi niso imeli niti svojega sedeža, kaj šele varnostnega pasu, med njimi pa je bilo tudi nekaj otrok, ki bi morali biti v otroških varnostnih sedežih. Ob hitrem ali nenadnem zaviranju bi se nezakoniti potniki seveda lahko poškodovali.

Krivdo priznal

Junusov se je znašel za zapahi in je konec julija stopil pred sodnico ljubljanskega okrožnega sodišča Ireno Škulj Gradišar in krivdo za očitano kaznivo dejanje prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države priznal. S svojim zagovornikom, odvetnikom Dinom Baukom, si je namreč v primeru priznanja krivde za kaznivo dejanje, za katero je sicer predpisana razmeroma visoka zaporna kazen, izboril pogojno kazen. Bo pa moral plačati precej visoko stransko denarno kazen, in sicer 10.000 evrov. V primeru neplačila kazni ga lahko pošljejo za rešetke.

Obramba je zatrjevala, da je kaznivo dejanje zagrešil zaradi velike stiske, v kateri se je znašel.

Obramba je namreč zatrjevala, da je obtoženec kaznivo dejanje zagrešil zaradi velike stiske, v kateri se je znašel. Kot pričo, ki bi lahko to potrdila, je predlagala predsednika čečenske izseljenske skupnosti v Marburgu v Nemčiji Ruslana Khadajeva.

Poudaril, da je družina v veliki stiski

Sodišče je tihotapcu verjelo, da se je za dejanje odločil, potem ko se je po begu iz domovine zaradi vpoklica v vojsko, ki se mu ni hotel odzvati, ker ni hotel ubijati drugih ljudi, znašel v finančni stiski. Je namreč oče treh otrok, ki ima doma ponovno nosečo ženo, edina njegova lastnina, je povedal na sodišču, pa je 22 let stara honda, s katero je zagrešil kaznivo dejanje. Vse to je potrdil tudi Khadajev, ki je poudaril, da je družina v veliki stiski.

Sodišče je tako ocenilo, da je šlo za »enkraten dogodek v življenju obdolženca, ki se je znašel v vsesplošni življenjski krizi«. A kljub temu, da so pri odločanju o izbiri in odmeri kazni pretehtale olajševalne okoliščine in so iz istih razlogov torej posegli po omilitvenih določilih, da Čečenu ne bo treba za zapahe, pa sodišče ni moglo niti mimo teže kaznivega dejanja.

V primeru izredne situacije na avtocesti bi bili potniki v hudi nevarnosti. FOTO: Jože Suhadolnik

»Dejstvo je, da je prevažal 10 državljanov Rusije, od tega je bilo pet otrok, v osebnem avtomobilu honda, registriranem za vožnjo sedmih oseb, te osebe pa niso imele dovoljenja za vstop v državo.« Opozorili so tudi, da je bila vloga obdolženca »nujna za celoten uspeh v verigi kriminalnega podviga v okviru hudodelske združbe«. A je sodišče upoštevalo tudi, da je bila njegova vloga manjša in je bil kot voznik zagotovo najbolj izpostavljen morebitnemu odkritju.

Sodišče je torej ocenilo, da je na mestu sankcija opominjevalne narave, saj je »podana pozitivna prognoza, da tovrstnih dejanj ne bo več ponavljal«. Določili so mu kazen enega leta in pol, vendar mu za zapahe ne bo treba, če v petih letih ne bo storil novega kaznivega dejanja. Se mu je pa v čas prestajanja kazni štel čas, ki ga je že prebil v priporu.