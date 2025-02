Čebelar naj bi grozil uradniku

Inšpektorji uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin so pri čebelarju iz Bele krajine, ki so mu po nadzoru v avgustu 2024 odvzeli ekološki certifikat, že spet izvedli izredni nadzor. Zaradi ugotovljenih neskladnosti so mu odredili prepoved premika čebeljih družin s posestva in prepoved trženja medu. Inšpektorji so izvedli inšpekcijski nadzor in preverjali postopke zdravljenja čebel. Ugotovili pa so nekaj drugega, in sicer obsežna neskladja glede izpolnjevanja standardov za ekološko proizvodnjo, zaradi česar je čebelarju certifikacijski organ za ekološko pridelavo in predelavo k...