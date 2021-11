Če vidite ta znak, nemudoma pokličite policijo

Policisti novembra in decembra posvečajo več pozornosti zaščiti najranljivejših skupin. Mednarodni dnevih boja proti nasilju nad ženskami in otroki, ki so se začeli z 18. novembrom, ko obeležujemo evropski dan za zaščito otrok pred spolnim izkoriščanjem in spolno zlorabo, nadaljujejo se 20. novembra (svetovni dan otroka),25. novembra (mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami) inse zaključijo 10. decembra, na mednarodni dan človekovih pravic. Policisti PU Koper poročajo, da letno obravnavajo »okrog 80.000 različnih kaznivih dejanj, od tega več tisoč primerov nasilja v družinskem okolju, od na videz blagih oblik, z manj opaznimi posledicami, do tistih najhujših, kot so umori v družini.«

Dodajajo, da vsako leto izvajajo veliko aktivnosti s skaterimi skušajo ozavestiti javnost o tej problematiki in občane seznaniti z njihovimi možnostmi in pravicami. »To je namreč edini način, da zaščitimo žrtev in ustavimo nasilneža. Policisti so žrtvam nasilja na voljo ves čas, vedno smo pripravljeni pomagati in ukrepati proti nasilnežem.«

»Na vse občane apeliramo: Če zaznate nasilje v družini, nas o tem obvestite, saj žrtev velikokrat težko najde način, da bi sama poklicala na pomoč. Ne zatiskajte si oči in ne preslišite klicev (četudi posrednih) na pomoč iz sosednjega stanovanja. Večkrat pokličite znanko, ki vam je že kdaj povedala za situacijo v družini, če mogoče potrebuje pomoč in podporo, ko ne more iz nasilnega odnosa. Žrtve nasilja v družini so velikokrat tudi otroci, ki nimajo možnosti, da bi poiskali pomoč v raznih organizacijah, ki pomagajo žrtvam nasilja v družini, niti ne hodijo v šolo, kjer bi se o svojih težavah lahko pogovorili z učiteljem ali svetovalno delavko.«

Ob tem so na PU Koper spomnili na znak, s katerim lahko žrtve sporočijo okolici, da potrebujejo pomoč. Če ga opaziti, nemudoma pokličite policijo.

Znak za pomoč. FOTO: Pu Koper

Dodajajo še, naj tisti, ki so opazili nasilje, ne čakajo, da bo to minilo samo od sebe, saj je to malo verjetno. Zagotavljajo, da bodo op prijavi izvedli vse ukrepe, da žrtvi zagotovijo pomoč in rešitev. »Tistim, ki so žrtve nasilnih dejanj v družini, pa tudi povzročiteljem, sporočamo, da bo policija vselej naredila vse, kar je v njeni moči, da nasilje ustavi. Žrtve naj vedo, da je pomoč samo klic stran. Prijavo nasilja lahko vedno podajo na najbližjo policijsko postajo ali pokličejo interventno številko policije 113. Policisti pa si bomo skupaj z ostalimi, tudi nevladnimi organizacijami, prizadevali, da bi žrtvam v tej težki situaciji zagotovili čim prejšnjo pomoč in rešitev.«