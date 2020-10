Če ste videli nesrečo na Dunajski cesti v Ljubljani, se javite policiji

Ljubljanski policisti pozivajo vse, ki bi kar koli vedeli o prometni nesreči, ki se je zgodila v petek na Dunajski cesti v Ljubljani, naj ji to sporočijo. K temu so pozvali tudi neznanega voznika audija A7, ki je odpeljal s kraja nesreče.



Kot so danes sporočili iz PU Ljubljana, se je v petek malo po 20. uri na Dunajski cesti zgodila prometna nesreča, v kateri so bili v naletnem trčenju udeleženi vozniki treh osebnih vozil. Pri tem so se trije udeleženci lažje poškodovali.



S kraja nesreče je, ne da bi posredoval podatke, v smeri Tivolske ceste odpeljal voznik s črnim audijem. Zaradi razjasnitve okoliščin prometne nesreče policisti naprošajo vse, da informacije sporočijo na 113, na številko postaje PP Ljubljana 01 583 8820, lahko pa tudi anonimno na 080 1200.