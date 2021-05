Če prejmete tak klic, takoj prekinite

Klici tudi s slovenskih številk

Kako prepoznate poskus prevare?

Če se klicatelj predstavi kot Microsoftova tehnična pomoč in zahteva oddaljen dostop do vašega računalnika, potem gotovo gre za prevaro, saj vas predstavnik Microsofta nikoli ne bo prosil za dostop do sistema. Prav tako nikoli ne dovolite oddaljenega dostopa do vašega računalnika nobeni nepooblaščeni osebi.

Predstavnik Microsofta od vas nikoli ne bo zahteval številko kreditne kartice ali dostopa do spletne banke, kar je še en znak, da gre za poskus prevare.



Če od vas zahtevajo posredovanje skenov ali fotografij osebnih dokumentov, kreirajo nove račune elektronske pošte ter na koncu zahtevajo verifikacijo prek poslanih SMS-sporočil, gre za znak, da vam skušajo zlorabiti identiteto



Kaj narediti, če ste bili žrtev prevare?

Če ste goljufom posredovali podatke o kreditni kartici ali dovolili dostop do spletne banke, nemudoma stopite v stik s svojo banko in kartico blokirajte. Če ste goljufom dovoli dostop do računalnika, izbrišite vse aplikacije za oddaljen dostop, ki so bile nameščene. Če ne veste, kaj vse so napadalci namestili na vaš sistem, priporočamo, da naredite varnostno kopijo datotek in operacijski sistem preventivno ponastavite na tovarniške nastavitve.



V primeru, da ste prevarantom posredovali slike osebnih dokumentov (npr. os. izkaznice), obstaja možnost, da bodo ukradli vašo identiteto za namen izvajanja drugih goljufij. Razmislite o pridobitvi uradnega zaznamka, v katerem je navedeno, da so bili podatki odtujeni (npr. preko prijave na policiji).



Če so vas prepričali, da ste na neki kriptomenjalnici opravili osebno identifikacijo (npr. s skenom osebnega dokumenta, bančnega izpiska, računa za elektriko ipd.), potem nemudoma kontaktirajte s kriptomenjalnico, da vam zaprejo račun. V nasprotnem primeru lahko goljufi račun, ki je odprt na vaše ime, zlorabijo za pranje denarja in izvajanje drugih kriminalnih dejanj.

Policija in strokovnjaki s Si-CERT opozarjajo pred novim načinom, kako vas hočejo goljufi spraviti v težave oz. ob denar. V zadnjih dveh mesecih je povečano število prijav v zvezi z lažnimi klici Microsoftove tehnične pomoči. To so sporočili iz nacionalnega odzivnega centra za kibernetsko varnost. Klicatelji se v angleščini z močnim naglasom predstavijo kot Microsoftova tehnična pomoč. Sogovorniku razložijo, da nujno kličejo zato, ker njegov računalnik javlja napake oz. alarme, ki naj bi bili posledica okužbe računalnika.Goljufi kličejo uporabnike z različnih telefonskih številk in jih pod pretvezo okužbe računalnika želijo prepričati, da jim omogočijo oddaljen dostop. Če žrtev sodeluje, goljufi poskusijo pridobiti dostop do spletne banke, prepričati žrtev v posredovanje podatkov kreditne kartice ali pa zlorabijo osebne podatke za namen kreiranja računov v kriptomenjalnicah.Klici lahko prihajajo iz tujine ali s slovenskih telefonskih številk, vendar pa ne gre za klice iz Slovenije, saj so številke klicateljev ponarejene. Zato previdno pri vseh sumljivih klicih tehnične podpore, tudi če ti prihajajo iz lokalnih omrežnih skupin.Taka vrste prevare ni nekaj novega. V angleško govorečih državah jo poznajo že od leta 2008 dalje, tudi v Slovenijo so goljufi prvič klicali že leta 2013. Uporabnikom, ki prejmejo tak klic, na SI-CERT svetujejo, da pogovor takoj končajo.