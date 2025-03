Če imate tak 50-evrski bankovec, takoj pokličite policijo! Kako ga prepoznati? (FOTO)

Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Koper v zadnjem mesecu zaznavajo povečano število ponarejenih bankovcev za 50 evrov iz serije Evropa. Največ primerov so odkrili na območju PU Koper, posamezne ponaredke pa so zasledili tudi v drugih delih Slovenije.

Ponarejeni bankovci so bili najpogosteje unovčeni pri plačilih spletnih nakupov ob dostavi, pa tudi v gostinskih lokalih, pekarnah, trgovinah in na bencinskih servisih. Ponaredke so prepoznali šele bančni uslužbenci, ko so obdelovali gotovino iz dnevnega izkupička podjetij.

Opozorilo občanom in podjetjem

Policija opozarja vse, ki poslujejo z gotovino, naj bodo posebej pozorni na 50-evrske bankovce in preverijo pristnost denarja. Če sumijo, da gre za ponaredek, naj obvestijo policijo na številko 113.

Kako prepoznati ponarejen bankovec?

Poglejte, pretipajte, obrnite proti svetlobi – zaščitni elementi postanejo bolj vidni.

Relief – ponarejeni bankovci nimajo otipljivega reliefa.

Vodni znak in varnostna nit – pri pristnem bankovcu sta vidna proti svetlobi.

Prelivajoči se simboli – pri nagibanju se na srebrnem traku pristen bankovec spreminja (simbol evra, arhitekturni motiv, vrednost).

Zlatorumen trak ali številka spremenljive barve – odvisno od apoena (pri 50 evrih številka spreminja barvo).

Evrobankovci imajo tudi dodatne zaščitne elemente, ki jih je mogoče preveriti na spletnih straneh ECB in Banke Slovenije

Za večjo varnost je priporočljivo, da se na prodajnih mestih uporablja naprave za preverjanje bankovcev.

Število obravnavanih primerov

Na območju PU Koper so v letu 2024 obravnavali 82 primerov ponarejenih bankovcev, letos (do danes) pa že 29.

Policija poziva k previdnosti pri poslovanju z gotovino in doslednem preverjanju banko